20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı - Son Dakika
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20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı

07.05.2022 14:18

20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındıKONYA Konya'da bir vatandaşın 20 yıl önce alıp nostalji yaptığı ve zaman zaman bindiği motosikleti iş yerine gelen iki kişi tarafından bayram tatilinde 35 saniyede çalındı.

20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı

KONYA Konya'da bir vatandaşın 20 yıl önce alıp nostalji yaptığı ve zaman zaman bindiği motosikleti iş yerine gelen iki kişi tarafından bayram tatilinde 35 saniyede çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüpheliler iş yerinin kapı camını sökerek 35 saniyede motosikleti çaldı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Çifteler Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kömür ticareti yapan Dursun Karakaya (50), 20 yıl önce hayali olan motosikleti aldıktan sonra nostalji yaparak zaman zaman bindi. Karakaya'nın, bazen evinin salonunda bazen de iş yerindeki odasında sakladığı motosiklet geçtiğimiz akşam iş yerinden çalındı. Bayram tatili dönüşünde iş yerine geldiğinde motosikletini yerinde göremeyen Dursun Karakaya, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Olayın yansıdığı görüntülerde, iş yerine gelen iki kişinin önce ofisin kapısının camını sökerek içeriye girdikleri, 35 saniyede motosikleti çaldıkları ortaya çıktı. Görüntülere yakalanan şüphelilerin, iş yerinde bulunan laptop, televizyon gibi elektronik eşyalara ise dokunmadan iş yerinden kaçtığı görüldü. Dursun Karakaya'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri iş yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Gözümüz gibi bakıyorduk ama olmadı"

Nostaljik motosikleti çalınan Dursun Karakaya, "Bu motosiklet benim gençlik yıllarımdan kalma klasik diyebileceğimiz çift silindirli motor. Bu bölgede bilen bilir, bunun meraklısı çok, biz de meraklısıydık. Gözümüz gibi bakıyorduk ama olmadı. Bayramda güvenlik kameralarında da göründüğü gibi kapıyı kırıyorlar, motosikletimi götürüyorlar, inşallah yakalanır. Motosiklet 20 yıldır bendeydi. Restorasyonunu yaptırdım, haftada bir iki kere trafiğe kapalı olan yerlerde biniyordum. Ben sesine ve görseline hayran olduğum için biniyordum, yarışla falan işim olmaz. Benim tek istediğim şu hırsızlık yapmasınlar, milletin hakkını gasp etmesinler. Kimsenin hevesini, emeğini çalmasınlar. Herkes kendi kazandığı kadar kazançla ayakta durmaya çalışırsa daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı - Son Dakika


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