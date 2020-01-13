20 yıldır topladığı değerli taşlarla evini adeta müzeye çevirdi - Son Dakika

Erzurum'da baba ve oğul 20 yıldır topladıkları değerli taşlarla evlerini adeta değerli taş müzesine çevirdi. 28 tür değerli taşın bulunduğu koleksiyonda örneğinin sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow (gökkuşağı) taşı ve Türkiye'de örneği bulunmayan Turuncu Agat taşı yer alıyor.



Erzurum'da yaşayan Oğuzhan Türk 20 yıl önce meraklısı olduğu için değerli taş toplamaya başladı. Yıllar boyunca topladığı taşları evinin balkonunda biriktiren Türk'e 15 yaşındaki oğlu Tuğrulhan Türk de katıldı. Baba ve oğlunun her hafta sonu Erzurum'un birçok ilçesinde topladıkları taşlar bir zaman sonra evde bulunan iki balkona da sığmaz hale geldi. Oğuzhan Türk ve oğlu Tuğrulhan ise çözümü evin salonundaki duvara bir vestiyer yaptırmayla buldu.



Ellerinde bulunan 28 tür taşı vestiyer içerisinde yapılan küçük bölmelere yerleştirerek sergileyen baba ve oğlunun koleksiyonunu görenler ise kendilerini adeta değerli taşlar müzesindeymiş gibi hissediyor.



Erzurum Değerli Taşlar Derneğinin Kurucu Başkanlığını da yapan Oğuzhan Türk'ün koleksiyonunda ise aralarında örneğinin sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow (gökkuşağı) taşı, Krizokol taşı, Firuze taşı ve örneğine Türkiye'de ilk kez rastlanan Turuncu Agat gibi değerli taşlar yer alıyor.



Öte yandan Oğuzhan Türk, değerli taş araştırmaları yaptığı sırada fosil ağaç ormanı bulduklarını ve örneklerini de yakın zaman da koleksiyonlarına eklediklerini söyledi.



Turizm açısından da önemli olan bu taşların Erzurum insanına ve yöre ekonomisine değer katması için araştırmalarına devam edeceğini ifade eden Oğuzhan Türk, "Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak değerli taşların Erzurum'daki potansiyelini araştırıyorum. Zaman içerisinde Erzurum'daki birçok ilçeyi ve köyü gezerek nerede hangi değerimiz var, hangi zenginliğimiz var bunları tespit ettim. Sonuç olarak bu kadar büyük bir koleksiyona sahip olmuş oldum. İncelemelerim arasında çok nadir olan taşların var olduğunu keşfettim. Aşkale ilçemizde Turuncu Agat denilen bir taş tespit ettim. Bu taş Türkiye'de bulunmayan ve Dünyada nadir olan taşlardı" dedi.



"Erzurum'da 3 bölgede fosil ormanı tespit ettim"



Erzurum'da fosil ormanı dahi tespit ettiğini belirten Türk, "Evimize gelenler ilk etapta şaşırıyorlar. Bunların hepsi Erzurum'dan mı çıkıyor diyorlar. Bunların hepsinin Erzurum'dan çıktığını ve daha fazlasının olduğunu söylüyorum. Keşke Oltu Taşı gibi bu taşlar bir bir işlenip ekonomiye kazandırılsa ve insanlara bir geri dönüşüm sağlasa. Bulduğumuz taşlar arasında Osmanlı Devleti döneminde İspir ilçesinde Firuze taşı çıktığına dair kayıtlar var. Yıllar sonra bu taşları ben yine o bölgede buldum. İran firuzesi çok değerli olarak bilinir ama benim burada bulduklarım kadar değerli olanını görmedim. Erzurum'da 3 bölgede fosil ormanı tespit ettim. Bölgede dağlar ve dereler adeta fosilleşmiş ağaçlarla çevriliydi" şeklinde konuştu.



"Dünya'da bu taş bir Amerika'da bir de Erzurum'da var"



Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulduğu taşın bir tek Amerika'da bulunduğunu kaydeden Türk, "Geçen yıl yaptığım bir tanıtım esnasında sadece Amerika'da olduğu söylenen Gökkuşağı Opsidyeni'ni biz Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulduk. Bunun sergisini yapmıştım. Dünya'da bu taş bir Amerika'da bir de Erzurum'da var. Ayrıca bu taş gibi çok nadir diyebileceğimiz turuncu bir taşımız var. Aşkale ilçesinde buldum bu taşı. Bu taşların ekonomiye kazandırılması benim en büyük hedefim" ifadelerini kullandı.



Babasıyla birlikte koleksiyonu oluşturan Tuğrulhan Türk ise, "Küçüklüğümden beri babamla dağları gezmek ve yeni yeni taşlar bulmak benim çok hoşuma gidiyor. Bulduğumuz farklı taşlardan sonra sürekli devamını getirmeye başladık babamla birlikte. Taşlarımızı da evimizde sergiliyoruz" açıklamalarında bulundu.



Baba ve oğlunun hedefi ise koleksiyonlarını uygun bir mekan gösterilmesi dahilinde değerli taşlar müzesine dönüştürmek istiyorlar. - ERZURUM