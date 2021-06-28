Dün saat 17.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Terakki Aralığı Sokak'ta bulunan parkta meydana gelen olayda, çocukların oyun oynadığı, sokak sakinlerinin de banklarda oturduğu sırada 20 yıllık ağaçtan sesler gelmeye başladı.
Ağacın altında oturanlar kaçarken, ağaç eğildikten sonra kökünden sökülerek tamamen devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri elektrikli testere ile ağacı parçalara ayırdı.
Ağacın devrildiğini gören bir sokak sakini, "Kendiliğinden çatırdamaya başladı, sonra bir anda yere indi. Allah'tan altında çocuklar yoktu. İtfaiyeyi çağırdık, hemen geldiler kestiler. 20 senelik ağaç" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 20 yıllık ağaç bir anda devrildi, vatandaşlar korkuyla kaçıştı! Parkta panik anları - Son Dakika