20 yıllık ağaç bir anda devrildi, vatandaşlar korkuyla kaçıştı! Parkta panik anları - Son Dakika

Ağacın devrildiğini gören bir sokak sakini, "Kendiliğinden çatırdamaya başladı, sonra bir anda yere indi. Allah'tan altında çocuklar yoktu. İtfaiyeyi çağırdık, hemen geldiler kestiler. 20 senelik ağaç" dedi.

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