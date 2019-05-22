20 Yıllık Efsane Son Buldu: Depresyon Geni Diye Birşey Yok
7 saat önce
Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde (AJP) yayınlanan bir araştırmada 1996 yılından beri "depresyon geni" olabileceği söylenen 18 genden hiçbirinde böyle bir etki olmadığı açıklandı
Amerikan Psikiyatri
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:20
Dergisi'nde (AJP) yayınlanan bir araştırmada 1996 yılından beri "depresyon geni" olabileceği söylenen 18 genden hiçbirinde böyle bir etki olmadığı açıklandı.
Bilim insanları 443 bin kişiden alınan örneklerde yapılan incelemeler sonucu "Potansiyel depresyon geni ile ilgili ilk hipotezlerin yanlış olduğunu" belirtti. Bu konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış en geniş çapta araştırma olma özelliği taşıyan çalışma "depresyon geni"nin izine rastlamadı.
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