Son Dakika Haberleri: 20 Yıllık Efsane Son Buldu: Depresyon Geni Diye Birşey Yok

20 Yıllık Efsane Son Buldu: Depresyon Geni Diye Birşey Yok

7 saat önce

Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde (AJP) yayınlanan bir araştırmada 1996 yılından beri "depresyon geni" olabileceği söylenen 18 genden hiçbirinde böyle bir etki olmadığı açıklandı

20 Yıllık Efsane Son Buldu: Depresyon Geni Diye Birşey Yok, System.String[]
Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde (AJP) yayınlanan bir araştırmada 1996 yılından beri "depresyon geni" olabileceği söylenen 18 genden hiçbirinde böyle bir etki olmadığı açıklandı.

Bilim insanları 443 bin kişiden alınan örneklerde yapılan incelemeler sonucu "Potansiyel depresyon geni ile ilgili ilk hipotezlerin yanlış olduğunu" belirtti. Bu konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış en geniş çapta araştırma olma özelliği taşıyan çalışma "depresyon geni"nin izine rastlamadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:20 
Amerikan Psikiyatri, Dünya
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