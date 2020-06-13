20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam: Çocuklarımı istiyorum - Son Dakika

ADANA'da 20 yıllık eşinin, 2 çocuğunu ve biriktirdikleri 30 bin liralık altını da yanına alarak kendisini terk ettiğini söyleyen Kubilay Yılmaz (51), çocuklarını uzun süredir göremediğini ve bir baba olarak çok acı çektiğini söyledi.

Adana'da 2 çocuk babası Kubilay Yılmaz, 20 yıllık eşi D.Y.'nin(40) 13 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki erkek çocuklarını da alarak evi terk ettiğini iddia etti. İddiaya göre, D.Y., geçen yıl 25 Ağustos'ta eşinin kredi kartından 11 bin lira çekti ve evde bulunan 30 bin lira değerindeki altını da evi terk ederken yanına aldı. Olay günü eve döndüğünde eşi ve çocuklarını göremediğini ve sadece kızının kendisine bir not bıraktığını söyleyen Kubilay Yılmaz, "Kızım, 'Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum' diye not bırakmış. Bunu görünce polise haber verdim. Ekipler, inceleme başlattılar ve eşimin başka bir adamın yanına kaçtığını belirlediler" dedi. Çocuklarını yaklaşık bir yıldır göremediğini ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü kaydeden Kubilay Yılmaz, kızıyla sadece sosyal medya üzerinden zaman zaman konuşabildiğini ve kızının kendisine Antalya'da olduklarını söylediğini belirtti.

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