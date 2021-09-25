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20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı - Son Dakika

20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı

25.09.2021 10:13
20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı, System.String[]

Denizli'de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, sahibi olduğu 20 yıllık gazeteyi yaşatabilmek için 14 yılda oluşturduğu aynı marka ve modeldeki 17 araçlık Türkiye'nin en büyük araba koleksiyonunu satılığa çıkardı.

Denizli'de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, sahibi olduğu 20 yıllık gazeteyi yaşatabilmek için 14 yılda oluşturduğu aynı marka ve modeldeki 17 araçlık Türkiye'nin en büyük araba koleksiyonunu satılığa çıkardı.

Denizli'de günlük yayın yapan Horoz Gazetesi'nin sahibi olan Ahmet Aklam, çok sevdiği otomobil markasının aynı serine ait farklı renklerden 17 tanesini toplayarak, alanında Türkiye'nin en büyük araba koleksiyonunu oluşturdu. 2007 yılından bu yana tek tak alım yaparak Türkiye genelinde kalan yaklaşık 40-45 araçtan önemli bir kısmına sahip olan Aklam, pandemi ve tüm dünya genelinde etkili olan ekonomik dalgalanmalardan olumsuz etkilendi. Mevcut borçlarını ödeyebilmek için finansman bulmaya çalışan ancak bunda başarılı olamayan Aklam, 20 yıllık gazetesinin kapısına kilit vurmamak için gözü gibi baktığı koleksiyonun satılığa çıkardı.

Gazetesini yaşatabilmek için büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Ahmet Aklam, "Ekonomik kriz ve ardından tüm dünyada etkili olan pandemiden bizde olumsuz etkilendik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla zor günler geçiren esnafın rahatlaması için 'Nefes' kredisi uygulamaya geçirilmişti. Kredinin kullandırılmaya başlandığı günden bu güne kadar kamu ve özel bankalar ile ilgili kurumlara müracaatlarımı yaptım. 10 milyon liralık binamı rehin olarak göstermem ve BİK'ten gelen düzenli gelirimizi temlik olarak ibraz etmeme rağmen 200 bin TL'Lik krediyi çekemedim. Bugüne kadar var olan borçlarımı ödemeye bilmek için 2 adet 5'er katlı binamı sattım ama gözüm gibi koruduğum araç koleksiyonumun bir somununa dahi dokunmadım. Ancak geldiğimiz noktada icraların gelmemesi için 14 yılda büyük emekler vererek oluşturduğum bu koleksiyonumu satılığa çıkarmak zorunda kadım. Bu koleksiyonu komple orijinal yedek parçalarıyla beraber veya tek tek satıyorum. Benim gönlümden Türkiye'de bir benzeri daha olmayan bu eşsiz koleksiyonun hepsine bir kişinin sahip olmasından yana. Bu araçların tamamını bir kişinin almasını tercih ederim ancak tek tek olursa da arzu edenlere bu paha biçilmez koleksiyonun bir parçasını verebilirim. Alıcı ve ilgi duyanların sosyal medya veya telefon yerine gelip bizzat araçları yerinde görüp, deneyip test ederek satın almalarını öneririm" diye konuştu. - DENİZLİ

20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı
20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı
20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı
20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı
20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı

Otomobil, Denizli, Tragger, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 20 yıllık gazetesini yaşatabilmek için Türkiye'nin en büyük koleksiyonu satılığa çıkardı - Son Dakika


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