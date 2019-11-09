Son Dakika Haberleri: 20 yıllık hayal gerçekleştiriliyor
Son Dakika Güncel 20 yıllık hayal gerçekleştiriliyor

20 yıllık hayal gerçekleştiriliyor

6 saat önce

20 yıllık hayal gerçekleştiriliyorSİVAS - Gemerekli'nin 20 yıllık hayali olan Gemerek Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hız kazandı.

20 yıllık hayal gerçekleştiriliyor

SİVAS - Gemerekli'nin 20 yıllık hayali olan Gemerek Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hız kazandı.

İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman ilçenin 20 yıllık hayali olan Gemerek Organize Sanayi Bölgesinin tahsisinin tamamlandığını belirtti. Sivas Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi için inşası yapılan dört şeritli yolunda ise çalışmalarda sona gelindi. Bölgede incelemelerde bulunan Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, yaptığı açıklamada "Bugün burada Gemerek Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları, yol çalışmaları ve toplulaştırma çalışmalarını kontrol etmek için bulunuyoruz. 20 yıllık bir geçmişi olan Gemerek Organize Sanayisinin yolunun yapıldığını, parsellerinin yapıldığı müjdesini vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Yolumuz pastırma yazı bitmeden tamamlanmak üzere planlanmıştır. 10 gün içerisinde yolumuz tamamlanacak, büyük bir menfez yapılacak. Yolumuz 2 taraflı duble yol şeklinde, yani 4 şerit yol olarak planlandı. Organize Sanayimizin içerisinde bulunan 65 parsel iş adımlarına tahsis edilmiş durumda. Yani Gemerek Organize Sanayi Bölgesi sona yaklaşmış durumda. Yaklaşık 68 fabrikanın faaliyet göstereceği Gemerek OSB'de yol çalışmalarımız hızla devam etmekte. İnşallah en kısa zamanda elektrik sorununu da çözerek bölgeye yatırımcıların gelmesi için müsait hale getireceğiz" dedi.

20 yıllık hayal gerçekleştiriliyor

Organize Sanayi Bölgesi, Gemerek, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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