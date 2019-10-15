Son Dakika Haberleri: 20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı
Son Dakika Güncel 20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı

20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı

33 dakika önce

MERSİN'in Mut İlçe Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Hasan Çağlar (55), bu kez oğlunun nikahını kıyarak, unutamayacağı bir ana imza attı.

20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı, System.String[]

MERSİN'in Mut İlçe Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Hasan Çağlar (55), bu kez oğlunun nikahını kıyarak, unutamayacağı bir ana imza attı.

Nikah memuru Hasan Çağlar, Antalya'da Özel Harekat Şubesi'nde polis oğlu Hakan Çağlar (30) ile havalimanında çalışan Derya Aydoğan'ın (28) nikahlarını Mut Belediyesi Nikah Salonu'nda kıydı. Hasan Çağlar, "Oğlumun mutluluğuna onay imzasını atmak bana kısmet oldu. Umarım çok mutlu olurlar" dedi.

İmza töreni sonrasında babasının elini öpen ve nikahlarını kıymasının kendileri için onur olduğunu ifade eden Hakan Çağlar da, "Bu bizim aynı zamanda ömür boyu unutmayacağımız bir anı olacak" diye konuştu.

Genç çift, nikah defterine imza attıktan sonra baba Çağlar, evlilik cüzdanını gelini Derya'ya vererek oğluna sahip çıkmasını istedi.


Memur, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:23 Kaynak: DHA
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