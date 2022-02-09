Üye Girişi
20 yıllık muhasebecisinden ticari defterleri istedi, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

20 yıllık muhasebecisinden ticari defterleri istedi, hayatının şokunu yaşadı

09.02.2022 23:34
20 yıllık muhasebecisinden ticari defterleri istedi, hayatının şokunu yaşadı

Bir otomotiv şirketinin yetkilisi, 20 yıldır birlikte iş yaptığı muhasebecisinden bu zamana kadar şirket ile ilgili kayıt altına aldığı ticari defterleri talep etti.

Bir otomotiv şirketinin yetkilisi, 20 yıldır birlikte iş yaptığı muhasebecisinden bu zamana kadar şirket ile ilgili kayıt altına aldığı ticari defterleri talep etti. Bir türlü defterleri alamayan şirket yetkilisi, soluğu savcılıkta aldı. Süreç içerisinde ne şirketin hesap defterleri bulunabildi, ne de şirket yetkilisinin mağduriyeti giderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomotiv şirketinin yetkilisi Mehmet Yusuf Ö., 20 yıldır birlikte iş yaptığı muhasebecisi Mali Müşavir M.Z.'den (56), bu zamana kadar şirket ile ilgili kayıt altına aldığı ticari defterleri talep etti. M.Z. ise Mehmet Yusuf Ö.'ye hesap defterlerini vermemek için çeşitli bahaneler söyledi. M.Z.'nin davranışlarından ve söylemlerinden şüphelenen şirket yetkilisi, 20 yıldır çalıştığı muhasebecisinden şikayetçi oldu. Aynı zamanda Mehmet Yusuf Ö., hem şirketin bağlı olduğu Atışalanı Vergi Dairesi'ne hem de İstanbul Serbest Mali Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na şüpheliyi şikayet etti. M.Z. hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

"Makul bir süre verilirse defterleri ibraz edebilirim"

Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık M.Z.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Mehmet Yusuf Ö. ve avukatı hazır bulunurken, sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Söz hakkı verilen sanık M.Z., "Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ben defterleri ibraz edemedim ancak bana makul bir süre verilirse defterleri ibraz edebilirim. Ben defterleri ibraz etmediğimde bana hakaret ve küfür edildi. Benden defterleri hemen sunmamı istemektedirler, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek, 'güveni kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olmasını ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye olumlu kanaat vermesini göz önünde bulunduran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve M.Z.'nin 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Davayla ilgili değerlendirmede bulunan avukat Buket Nurşah Tekışık, "Müvekkilim 20 yıldır aile şirketlerinin muhasebesini tutan şüpheliden defterleri istemesine rağmen bir netice alamamıştır. Bunun üzerine maddi zarara uğramış olabileceği ihtimali ile harekete geçerek suç duyurusunda bulunmuştur. Detaylı incelemelerin ardından zararın boyutu tespit edilebilecek. Bu tarz davalarda şüphelinin ceza almasının önemli olduğu görüşünü savunuyorum" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Mehmet Yusuf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 yıllık muhasebecisinden ticari defterleri istedi, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:51 Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, 17 aylık futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: 20 yıllık muhasebecisinden ticari defterleri istedi, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement