20 Yıllık Sağlıkçıyla Mahalleye Kadın Eli Değecek

AYDIN (İHA) – Aydın Devlet Hastanesi'nde 20 yıldır göre yapan ve kayınpederi de 30 yıllık muhtar olan Gurbet Çamoğlu, Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığına aday oldu. Çamoğlu, kadınların her alanda olması gerektiğini belirterek, "Kadın elinin değmesiyle daha güzel bir mahalle vaat ediyorum" dedi.



Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesinin ilk kadın muhtar adayı olan Gurbet Çamoğlu, niçin aday olduğunu ve seçilmesi halinde gerçekleştireceği çalışmaları anlattı. 1998'den bu yana Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını dile getiren evli ve 2 çocuk annesi Çamoğlu, "İşim gereği insanlarla iç içeyim. İşimi severek yapıyorum. İnsanlara yardım etmeyi, sorunlara çözüm getirmeyi çok seviyorum. Mahallemin yoğun isteği üzerine, kendi isteğimle bu yola çıktım. Aza arkadaşlarım da çok değerli arkadaşlar. Mahallemizde güzel şeyler yapabilme adına bu yola çıktım. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Özveriyle çalışacağım"



Mimar Sinan Mahallesi'nin Aydın'ın en gözde mahallelerinden birisi olduğunun altını çizen Çamoğlu, mahalle sakini kadınların el emeği ürünlerinin sergilenebileceği mekanlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Mahallenin büyük olmasına sosyal tesislerin bulunmadığına da dikkat çeken Çamoğlu, bu ve benzeri isteklerin yerine getirilmesi için yerel yönetimlerle iletişim halinde olacağını ve özveriyle çalışacağını kaydetti.



Kayınpederi Nafiz Çamoğlu'nun da 30 yıldır Cuma Mahallesi Muhtarı olduğunu kaydeden Çamoğlu, "Kendisiyle de gurur duyuyorum. Onun da desteği çoktur. Ayrıca, 2009 – 2014 döneminde Cuma Mahallesi Muhtarlığında aza olarak görev aldım. Kadınlarımızın her alanda olmasını istiyorum. Kadın elinin değdiği her yer güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kazanacağıma da inanıyorum. Kadın elinin değmesiyle daha güzel bir mahalle vaat ediyorum. Mahallemizin sıkıntılarını yerel yönetimlerle iyi bir diyalog içerisinde hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.



Emektar muhtardan gelinine destek



Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu da, çıktığı muhtarlık yolunda gelini Gurbet Çamoğlu'nu tebrik ederek, başarı dileklerini ifade etti. Gelini Gurbet Çamoğlu'nu m "Tam bir hizmet aşığıdır" diye tarif eden Çamoğlu, şöyle konuştu: "Kendisi 2009-2014 yılları arasında benim azalarımdan biriydi. Kendisi beş yıl yaptığı azalık görevinde birçok tecrübe edindi. Eğer Mimar Sinan Mahallesi'ne muhtar seçildiği takdirde mahallenin birçok sorununa yerel ve genel yöneticilere taşıyarak mahallenin en hızlı şekilde çözüme ulaştırır"



Mimar Sinan Mahallesi Muhtar Adayı Gurbet Çamoğlu'nun aza adayları şöyle:



Melehat Tuncay, Selçuk Ünsalan, Nilgün Muslu, Selami Gültekin, Semra Yaşar Topanoğlu, Selman Elbüga, Cengiz Onat, Ali Günaydın. - AYDIN

