20 yıllık tesis yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor 20 yıllık tesis yıkılıyor - Son Dakika Spor

20 yıllık tesis yıkılıyor

6 saat önce

Zonguldak'ta 20 yıldır faaliyet gösteren tenis kortu yıkılarak balon kort haline getirilecek.

20 yıllık tesis yıkılıyor, System.String[]

Zonguldak'ta 20 yıldır faaliyet gösteren tenis kortu yıkılarak balon kort haline getirilecek. Balon kortun faaliyete geçmesinin ardından Zonguldak yeni bir spor tesisine kavuşmuş olacak.


Zonguldak'ın Fener semtinde 20 yıldır faaliyet gösteren tenis kortunda mutlu sona az kaldı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hakan Yüksel'in girişimleri sonucunda eski tenis kortunun yenilerek balon kort haline getirilmesi için Gençlik Spor Bakanlığı'nın faaliyet programın alındı. Doğal SİT alanında ve kentsel alanda kalan kort için gerekli izinlerin alınmasının ardından Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2020 yılında ihalesini yaparak çalışmalara başlayacak. 2-3 ay içerisinde bitirilmesi planlanan balon kortun maliyetinin ise 700 bin ve 800 bin TL olduğu öğrenildi. Öte yandan balon kortun faaliyete geçmesinin ardından Zonguldak yeni bir spor tesisine kavuşmuş olacak. - ZONGULDAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı
Hanife'den eşine Trabzonspor tepkisi: İki lafımızdan biri Trabzon Ünal Karaman'dan son dakika ayrılık açıklaması! Galatasaray, Talisca'ya yıllık 6 milyon euro teklif edecek

Son Dakika Haberleri
21:14 Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
21:06 Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı - Son Dakika Spor
20:47 Hanife'den eşine Trabzonspor tepkisi: İki lafımızdan biri Trabzon - Son Dakika Spor
20:29 Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır - Son Dakika Spor
20:24 Bernard Mensah'a transfer izni çıkmadı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:24:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 yıllık tesis yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]