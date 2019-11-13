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20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında iki ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada depoyu korumakla görevli 14 personelin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. - ŞANLIURFA
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