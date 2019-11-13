Son Dakika Haberleri: 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı - Son Dakika

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında iki ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada depoyu korumakla görevli 14 personelin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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