Son Dakika Haberleri: 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı
Son Dakika Güncel 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı - Son Dakika

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında iki ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada depoyu korumakla görevli 14 personelin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

(İHA)

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız
Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 06:16:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]