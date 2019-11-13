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20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve...
6 saat önce
20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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