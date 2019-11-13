Son Dakika Haberleri: 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama sesleri
Son Dakika Genel 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama sesleri - Son Dakika

20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama sesleri

6 saat önce

20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama sesleri.

20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama sesleri

20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama sesleri

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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