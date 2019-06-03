Son Dakika Haberleri: 200 aileye gıda yardımı
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200 aileye gıda yardımı

5 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) 200 aileye gıda dağıtımı yaptı.

200 aileye gıda yardımı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) 200 aileye gıda dağıtımı yaptı.

Ramazan ayı dolayasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Derneğimizin gönüllülerinin bağışlamış oldukları gıda malzemeleri un, seker, çay, bulgur, tuz,makarna, çorbalıkları 200 aileye teslim ettik. Mübarek Ramazan ayında yaptığımız bu faaliyetimize destek olan gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gıda dağıtımlarını dernek binasından yapan BAFUMDER, Bafra Sosyal Markette giysi dağıtımlarını da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi kişiler kimlik fotokopisi ile başvurmaları halinde ihtiyaçları karşılanıyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Yaşam
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