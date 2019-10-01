200 bin kolluk personeli yaya nöbeti tutacak
1 dakika önce
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:21
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