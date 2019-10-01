Son Dakika Haberleri: 200 bin kolluk personeli yaya nöbeti tutacak
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200 bin kolluk personeli yaya nöbeti tutacak

1 dakika önce

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.

200 bin kolluk personeli yaya nöbeti tutacak, System.String[]

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:21 
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