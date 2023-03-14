200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi

200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü

14.03.2023 16:43
200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü

ANTALYA'da hastasından 'bıçak parası' adı altında 200 bin TL alan ortopedi doçenti O.C., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA'da hastasından 'bıçak parası' adı altında 200 bin TL alan ortopedi doçenti O.C., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. O.C., iddiaya göre, adı açıklanmayan hastasından, ameliyat parası olarak 200 bin lira istedi. Hasta, 160 bin lirayı verdiği doktora kalan parayı ameliyat öncesi vereceğini söyledi. Hasta, daha sonra polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu.

Hasta, bugün geri kalan 40 bin lirayı teslim ettiği sırada harekete geçen polis, Doç. Dr. O.C.'yi hastanedeki odasında gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.C., ifadesinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doç. Dr. O.C., 11 yıl önce de hastanede darbedilmesi olayıyla gündeme gelmişti. O.C., hastanenin acil servisteki nöbeti sırasında tedavi amacıyla hastaneye gelen bir hastanın refakatçısı tarafından dövülmüştü.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü 200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü Antalya'da 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı Antalya'da 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı Antalya'da 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı Antalya'da 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı

Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Son Dakika: Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde ABD insansız hava aracını düşürdü
19:48 Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:47 Malatya Valiliği'nden Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmak istendiği iddialarına yalanlama
19:47 Avrupa Süper Ligi'ne gerek kalmadı! FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nı resmen açıkladı
19:38 Dünya Kupası'nda devrim niteliğinde kararlar! Takım sayısı ve eleme sistemi değişti
18:55 Arabistan'da kendini iyice bozdu! Ronaldo'dan stadı buz kestiren hareket
17:15 Tekirdağ'da gelinini öldürüp testereyle parçalara ayıran kayınpedere müebbet hapis
17:37 Polonya Adalet Bakanı belinde silahla görüntülendi
17:58 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:50 Togg'da cezbedici özellik! Yoğun trafikte araç kendi kendine gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2023 20:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: 200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement