200 bin liralık altını duvarı delerek çalan soyguncular kamerada - Son Dakika

200 bin liralık altını duvarı delerek çalan soyguncular kamerada

KONYA - Konya'da hırsızlar, önce kuyumcunun yan tarafındaki kuaföre girdi daha sonra duvarı balyoz ile kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık altın çalınma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu M.A, dükkanından gelen alarmla iş yerine hırsızların girebileceği ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kuyumcunun yan tarafında bulunan kuaför dükkanının kapısını açık halde buldu. R.D.'ye ait olduğu öğrenilen iş yerine giren polis kuyumcunun bulunduğu taraftaki duvarın delik olduğunu belirledi. Kuyumcu M.A. da dükkanına gelirken, iş yerinde bulunan güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Yaklaşık 200 bin liralık altın, yüzük ve bilezik çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, yüzü maskeli iki şüphelinin balyozla kırdıkları duvardan kuyumcuya girdikten sonra iş yerinde bulunan altınları alarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.