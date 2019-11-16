200 bin liralık hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

ESKİŞEHİR ve İstanbul'da, girdikleri evlerden yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira çalan 2 kadın, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evlerden 25 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasının ardından harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının yapıldığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarının görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin Y.U. ile T.U. olduğunu, hırsızlık yapmak için İstanbul'a gittiklerini ve kente geri döneceklerini belirledi. Polis, şüpheli 2 kadını kent girişinde düzenlenen operasyonda yakaladı. Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden de 125 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira para çaldıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada ziynet eşyaları, bir miktar para ile bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.