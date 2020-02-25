200 bin Rum yoksulluk sınırı altında yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 200 bin Rum yoksulluk sınırı altında yaşıyor - Son Dakika Dünya

200 bin Rum yoksulluk sınırı altında yaşıyor

6 saat önce

GÜNEY Kıbrıs'ta 200 bin Rum'un yoksulluk sınırı altında yaşadığı açıklandı.

200 bin Rum yoksulluk sınırı altında yaşıyor, System.String[]

GÜNEY Kıbrıs'ta 200 bin Rum'un yoksulluk sınırı altında yaşadığı açıklandı. Kıbrıs Rum Ulusal Yoksulluk Karşıtı Ağı ve Avrupa Yoksulluk Karşıtı Ağı (EAPN) tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'taki ekonominin ciddi sıkıntılar içerisinde olduğuna işaret edildi.

200 bin Rum'un 'gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını zorlukla karşıladığı' belirtilen açıklamada, yoksulluk sınırı altında yaşayan Rumların toplumsal dışlanmaya maruz kaldığı için güvensiz bir hayat yaşadıkları belirtildi.

"ONURLU YAŞAYAMIYORLAR"

Kıbrıs Rum Ulusal Yoksulluk Karşıtı Ağı Başkanı Nikos Satsias, yoksulluk sınırı altında yaşayan Rumların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi. Rum Başkan Satsias, "Yoksulluk bir gerçektir ve sağlam politikalarla, girişimlerle değişik yönlerde bununla mücadele edilmesi gerekir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını görmek gerçekten sarsıcıdır. Yoksullar artık görünmez değildir" dedi.


Güney Kıbrıs, Avrupa, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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