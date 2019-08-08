200 bin TL değerinde kozmetik ürünü çaldılar
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir kamyonun kasasından çaldıkları 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini, İstanbul'da bir depoda saklayan 2 kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:56 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, bir kamyonun kasasından çaldıkları 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini, İstanbul
'da bir depoda saklayan 2 kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.
Geçen ay yaşanan olayda Gebze Muallimköy Mahallesi'nde bir kamyonun kasasında bulunan 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünü çalındı. Kocaeli
İl Jandarma
Komutanlığı ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptıkları araştırmada ürünlerin 2 kişi tarafından çalınıp, İstanbul'da bir depoda saklandığını belirledi. Depoya baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine el konuldu.
2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ürünler firma sahibine teslim edildi.
- Gebzekocaeli
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