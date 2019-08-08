Son Dakika Haberleri: 200 bin TL değerinde kozmetik ürünü çaldılar
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200 bin TL değerinde kozmetik ürünü çaldılar

2 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir kamyonun kasasından çaldıkları 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini, İstanbul'da bir depoda saklayan 2 kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.

200 bin TL değerinde kozmetik ürünü çaldılar, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir kamyonun kasasından çaldıkları 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini, İstanbul'da bir depoda saklayan 2 kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.
Geçen ay yaşanan olayda Gebze Muallimköy Mahallesi'nde bir kamyonun kasasında bulunan 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünü çalındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptıkları araştırmada ürünlerin 2 kişi tarafından çalınıp, İstanbul'da bir depoda saklandığını belirledi. Depoya baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine el konuldu.
2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ürünler firma sahibine teslim edildi.


- Gebzekocaeli
İstanbul, Jandarma, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:56 Kaynak: DHA
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