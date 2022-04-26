200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar - Son Dakika
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200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar

26.04.2022 10:54
200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar

Malatya'da bir iş makinesine ait 200 bin lira değerindeki kırıcıyı çalan 2 kişi kamera görüntüleri izlenerek yakalandı.

Malatya'da bir iş makinesine ait 200 bin lira değerindeki kırıcıyı çalan 2 kişi kamera görüntüleri izlenerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaşa ait 200 bin lira değerinde olan iş makinasına ait kırıcı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 60 ayrı kamera görüntüsünün ardından şüphelileri tespit etti. İki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çaldıkları kırıcı ise sahibine teslim edildi.

Ayrıca polis ekipleri tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise 8'i tüfek 18 silah ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili başlatılan tahkikatlar sürüyor. - MALATYA

200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar
200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar

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Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 zanlı yakalandı Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 zanlı yakalandı Son dakika: Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar - Son Dakika


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