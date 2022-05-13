200 bin TL'lik eşya çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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200 bin TL'lik eşya çalan şahıs tutuklandı

13.05.2022 22:11
200 bin TL'lik eşya çalan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdiği evden 200 bin TL değerinde eşya ve inşaat takımı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdiği evden 200 bin TL değerinde eşya ve inşaat takımı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesinde 200 bin lira değerinde ev eşyası ve inşaat takımlarının çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin H.Y. olduğu tespit edildi. Ekiplerin yakalayarak gözaltına aldığı H.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Türk Lirası, Çayırova, Kocaeli, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 200 bin TL'lik eşya çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 200 bin TL'lik eşya çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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