200 bin TL'lik hırsızlık failleri yakalandı - Son Dakika
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200 bin TL'lik hırsızlık failleri yakalandı

07.03.2022 15:12
200 bin TL'lik hırsızlık failleri yakalandı

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 8 ayrı adreste 200 bin TL'lik hırsızlık yapan ve çalınan eşaları satan 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 8 ayrı adreste 200 bin TL'lik hırsızlık yapan ve çalınan eşaları satan 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Erzurum'da çeşitli tarihlerde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılarak faillerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, olay yeri inceleme raporları, güvenlik kamera görüntüleri, plaka tanıma sistemi, kent güvenlik yönetim sistemi kayıtlarının yanı sıra teknik ve fiziki imkanlar da kullanılarak yapılan detaylı analiz çalışmaları neticesinde 8 farklı adreste meydana gelen ikametten hırsızlık olayların şüphelisinin Yusuf S. K. (24) isimli şahıs olduğu tespit edilerek şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda şahsın ikametinde, depo olarak kullandığı adreste yapılan aramalar neticesinde ve suç eşyalarını satmış olduğu İlyas A. (36), Ömer N. (30), Fatih B. (26), Ali B. (32) isimli şahıslardan yaklaşık değeri 200 bin TL hırsızlık konusu; 2 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 3 adet lcd televizyon, 1 adet bluetooth müzik seti, 1 adet tıraş makinası ve şarj aleti, 2 adet matkap, 1 adet bileklik, 1 adet isveç çakısı, 1 adet kasatura, 3 adet kulaklık, kamp kaşığının yanı sıra çeşitli markalarda saat, gözlük, tesbih, kolye, şarj aletleri powerbank, elde edilerek, yapılan tespitin ardından müştekilerine teslim edildi.

İlyas A., Ömer N., Fatih B. ve Ali B. isimli şahıslar hakkında hırsızlık malının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan işlem yapılarak, şüpheli Yusuf S. K. isimli şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 200 bin TL'lik hırsızlık failleri yakalandı - Son Dakika


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