Son Dakika Haberleri: 200 Bin Ton Patatesten Gümrük Vergisi Alınmayacak

200 Bin Ton Patatesten Gümrük Vergisi Alınmayacak

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 200 bin ton patates ithalatında gümrük vergisi, 20 Nisan'a kadar sıfırlandı.

200 Bin Ton Patatesten Gümrük Vergisi Alınmayacak, System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 200 bin ton patates ithalatında gümrük vergisi, 20 Nisan'a kadar sıfırlandı.

'Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması' hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 200 bin ton patates, gümrük vergisi alınmadan ithal edilecek. Patatesteki vergi indirimi, 20 Nisan'a kadar sürecek. Gümrük vergisiz patateslerin dağılım yöntemi, başvuru ile kullanım usul ve esasları,  Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek.

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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