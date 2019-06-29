200 ceset torbası siparişi vermişler
38 dakika önce
İÇLERİNDE aktif özel timcilerin de olduğu örgüt, Asayiş Şubesi stoklarından 10 bin mermi ve makineli silah ayırmış.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:18
İÇLERİNDE aktif özel timcilerin de olduğu örgüt, Asayiş Şubesi stoklarından 10 bin mermi ve makineli silah ayırmış. Örgüt saldırılarda öldürecekleri kişiler için de 200 ceset torbası ve kireç siparişi vermiş. 'Kuzey Haç' adlı örgüt hakkında Federal Savcılık 2017 ağustos ayından beri terör saldırısı planı şüphesiyle soruşturma yürütüyor. Aşırı sağcı terör örgütü, Almanya
'nın Mecklenburg Vorpommern ve Brandenburg
eyaletlerinde kurulmuş. Örgütün saldırı planı istihbaratın verdiği bilgiye göre çok ileri aşamada. Örgütün elinde saldırı yapacakları 25 bin kişilik bir liste bulundu. Listede SPD, Yeşiller, Sol Parti ve Hıristiyan Demokrat Birlik politikacılarının adı bulunuyor. Federal Savcılık, örgüt üyelerini çok yakın takibe alabilmek için Meclis'teki yetkili komisyondan izin istedi. İzin başvurusunda örgüt mensuplarının listesi verildi.
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