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200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı

29.09.2021 09:38

Varyantlardan daha kötü olduğu olduğu ifade edilen Uzun Kovid'le ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışma, hastalığın niçin aylarca devam ettiğini açıkladı. 100 bin kişilik grup üzerinde yapılan araştırmada Uzun Kovid'in vücutta gizli olan başka virüsleri harekete geçirdiği tespit edildi. 200'den fazla semptomu olan Uzun Kovid'in özellikle dünya nüfusunun yüzde 90'ında olduğu düşünülen Epstein-Barr'ı aktif hale getirdiği düşünülüyor.

Dünya genelinde 233 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs 4.7 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.

UZUN KOVİD VARYANTLARDAN DAHA TEHLİKELİ

Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virü pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor. Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

BUGÜNE KADAR YAPILAN EN KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Uzun Kovid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, bugüne kadarki en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında 270 binden fazla koronavirüs hastasının sonuçları mercek altına alındı. Koronavirüs hastalarının yüzde 57'sinin altı ay sonrasına kadar göğüs ağrısı ve yorgunluk da dahil olmak üzere 'Uzun Kovid' semptomlarına sahip olduğu belirlendi.

100 BİN GRİP HASTASI İNCELENDİ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre 100 bin grip hastasını da inceleyen ekip gripten iyileşen hastalarda da uzun süreli semptomlar belirledi. Bu oran yüzde 42,8 olarak açıklandı. Araştırmacılar, sonuçlarının, uzun süreli, semptom göstermenin koronavirüs hastalarına özel bir durum olmadığını ve diğer virüslerin bulaştığı insanların benzer bir duruma maruz kalabileceğini gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

EPSTEIN-BARR VİRÜSÜ İLE KORONAVİRÜS BENZERLİĞİ

Uzmanlar 'Uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

GİZLİ VİRÜSLERİ YENİDEN AKTİF HALE GETİREBİLİR

Araştırmaya imza atan bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor. Bu da bazı insanların neden koronavirüsü 18 ay boyunca atlatamadığını sorusuna cevap veriyor. Başka bir deyişle 'Uzun Kovid'in nedeni vücutta yeniden aktive olan virüsler. Araştırmanın baş yazar Jeffrey Gold, "Test ettiğimiz uzun süreli kovid hastalarının üçte ikisinin EBV reaktivasyonu için pozitif olduğunu bulduk. Dolaşımdaki EBV DNA'sını saptamak için bir PCR testi eklediğimizde, birkaç hastada daha EBV reaktivasyonu saptadık" dedi.

200'DEN FAZLA SEMPTOMU VAR

University College London'da görev alan bilim insanları 200'den fazla semptom tespit etmeyi başardı. Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli Kovidin 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var.

YORGUNLUK VE BEYİN BULANIKLIĞI

56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise hiç çalışamadığını bildirdi.

200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı

Koronavirüs, Grip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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