200'den fazla teknenin görücüye çıkacağı Boat Show Tuzla'da; 250 milyon TL satış hedefi

Türkiye 'nin deniz üstünde düzenlenen en büyük tekne fuarı olacağı belirtilen Uluslararası Boat Show Tuzla , birinden özel teknelerle deniz severleri buluşturmak için gün sayıyor. 7 Kasım'da başlayacak olan fuarda 200'den fazla tekne sergilenecek. 30'dan fazla teknenin Türkiye lansmanının yapılacağı fuarda 25 binden 50 milyona kadar her bütçeye uygun teknelerin alıcıların beğenisine sunulacağı belirtildi.

TEKNELERİN TOPLAM DEĞERİ 600 MİLYON TL

Toplam değeri 600 milyon lirayı aşan teknelerin görücüye çıkacağı fuarda yelkenli teknelerden motor yatlara, katamaranlardan mega yatlara, tekne ekipmanlarından su sporu ürünlerine kadar geniş yelpazede ürünler deniz severlerle buluşacak. Fuar hakkında konuşan Boat Show Tuzla fuarlar müdürü Emel Yılmaz, "dünyanın en özel tekneleri fuarımızda yerini aldı. 100'ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştireceğimiz fuar, denizcilik sektörü için büyük önem taşıyor." dedi.

250 MİLYON TL'LİK SATIŞ HEDEFLENİYOR

Pandemi nedeniyle teknelere ilginin eski döneme göre oldukça arttığını belirten Yılmaz, insanların daha izole bir yaşamı tercih ettiğini ifade etti. Özellikle aile tipi teknelerin daha çok ilgi gördüğünün altını çizen Yılmaz, "Pandemi, teknesi olan insanları daha çok teknelerini kullanmaya, teknesi olmayanları ise tekne almaya yöneltti. Şuanda imkanı olan herkesin hayali bir tekne alıp zamanlarının çoğunu teknede yaşamak" ifadelerini kullandı. 7 – 15 Kasım'da düzenlenecek olan fuarda yaklaşık 250 milyon liralık satış beklediklerini belirten Emel Yılmaz, bu rakamın çok üstüne çıkabileceklerini, bu durumun sürpriz olmayacağının altını çizdi.

- İstanbul