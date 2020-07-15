200 DRONE İLE 15 TEMMUZ TEMALI IŞIK GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

200 DRONE İLE 15 TEMMUZ TEMALI IŞIK GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle görsel sunum yapılırken, ardından 200 drone ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle görsel sunum yapılırken, ardından 200 drone ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İletişim Başkanlığı tarafından darbe girişimin önemli noktalarından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatıldı. Video haritalama gösterisinin ardından saat 22.38'de Kuleli semalarında 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi. Gösteri sırasında gökyüzüne dronelarla 'Milletin Zaferi' yazıldı. Ayrıca dronelar ay yıldız, Türk bayrağı ve Türkiye haritası çizimi gerçekleştirdi. Drone gösterisini Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz Şehitle Makamı'nda izleyen vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:34 Kaynak: DHA
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