200'e yakın suç kaydı olan hükümlü çatıda intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 200'e yakın suç kaydı olan hükümlü çatıda intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

200'e yakın suç kaydı olan hükümlü çatıda intihar girişiminde bulundu

6 saat önce

Aksaray'da 6 katlı inşaatın çatısını çıkan yaklaşık 200 suç kaydı bulunduğu öğrenilen hükümlü, izinli çıktığı cezaevine geri dönmek istemediğini belirterek paraya çevrilen cezalarının ödenmesini istedi.

200'e yakın suç kaydı olan hükümlü çatıda intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Aksaray'da 6 katlı inşaatın çatısını çıkan yaklaşık 200 suç kaydı bulunduğu öğrenilen hükümlü, izinli çıktığı cezaevine geri dönmek istemediğini belirterek paraya çevrilen cezalarının ödenmesini istedi. Üç saat çatıda kalan şahıs Psikolog Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Balta tarafından ikna edilerek indirilirken, borcu da belediye başkan yardımcısı ve bir iş adamı tarafından ödendi.


Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 Şubat tarihinde yattığı Ankara Açık Cezaevinden izinli olarak ayrılan ve çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak gibi yaklaşık 200 ayrı suç kaydı olan hükümlü H.İ. (28), Aksaray'a gelerek burada birkaç yakınıyla görüştü. Bu sırada H.İ. birçok dosyadan daha önce çıktığı mahkemenin kendisine hapis cezası verdiğini ve bunun da idari para cezasına çevrildiği haberini aldı. Yaklaşık 35 bin TL olan para cezasını ödeyemeyeceğini düşünen H.İ., 6 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.


Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede ve sokaklarda güvenlik önlemi alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hava yastığı açarak şahsın atlaması ihtimaline yönelik tedbir aldı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri çatı katına çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs çatıda kiremitleri kendine vurarak, ağzına inşaat demiri sokarak kendine yaklaşmak isteyen polisleri uzaklaştırdı. Aşağıda bulunan ve yaşanan olaya gülen bazı vatandaşlar ise, "Senin borcunu ödeyeceğim, hadi" diyerek olayı izledi. Uzun bir süre uğraşan polis ekipleri şahsı ikna edemedi. Garip garip hareketler yapan şahıs, üç saat sonra İl Emniyet Müdürlüğü Psikoloğu ve Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Balta tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. Bu sırada Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik ve bir iş adamının borcu ödediği, dekontu da şahsa verdiği öğrenildi.


Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, "Cezalıyım, cezaevi borcumu ödediler. Herkesten Allah razı olsun. Ankara'da cezaevinden izne geldim. Cezam vardı ödeyemedim. Abiler sağ olsun ödediler" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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