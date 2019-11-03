200 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

ANKARA - ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın son gününde ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "Bunlar bizim kamusal görevlerimiz, topluma karşı vazifelerimiz" dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın son gününde ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi. İş insanı Zeki Türkeş'in katkılarıyla 200 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"İki yıldır Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Zeki Bey bu güzel faaliyeti gerçekleştiriyor ama fuarın dışında da bu hayırlı hizmeti devam ettirdiğini görüyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Zeki Bey gibi insanlardan Allah razı olsun. Bunlar bizim kamusal görevlerimiz, topluma karşı vazifelerimiz. Türkiye Verimlilik Vakfı yöneticilerini de tebrik etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarımız Ankara'da 2 yıldır güzel bir faaliyete imza attılar. Bu faaliyet çok fazla insanın ilgilendiği fakat kurumsal olarak bunu bir fuara, zirveye veya bir takım etkinliklere dönüştüremediği bir alan. Bir risk aldılar. Bu tür işler her zaman başarıyla neticelenmiyor. Anladığımız kadarıyla da verimlilik fuarı tuttu. Türkiye için, gençlerimiz için bir kazanımdır. İnşallah bu faaliyetler en kısa zamanda uluslararası olur. Geçtiğimiz sene gözlemlemiştim, genç beyinleri görüyoruz, icat yapıyorlar, insanların belki ilk bakışta ya bundan ne çıkar gibi düşündükleri fakat daha sonra büyük kitlelere hizmet edecek pek çok ilke imza atıyorlar. Bu aydınlığın daha fazla ışıltıya ve desteğe ihtiyacı var. Verimlilik fuarında bu arkadaşlarımızın önünün açılması için de gayret gösterildiğine şahit oldum, ümit ediyorum bu destek daha da büyür ve gençlerimiz daha güzel artı değerler oluşturabilirler."

Konuşmanın ardından Hasan Doğan ve beraberindekiler akülü tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.