Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor - Son Dakika

Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor

27.01.2021 08:13

Türk kadınlarına özgü parlak, dolgun ve yumuşak yapıdaki uzun saçlar, güzelliğiyle peruk ve saç sektöründe son dönemde dünyada 'Türk tipi saç' olarak üne kavuştu. Kadınların saç stillerindeki değişim, artan boya ve kına kullanımıyla saçların doğallığını kaybetmesi nedeniyle orijinal saç temini zorlaşan perukçularda, saçın kilosu 10 bin TL'ye çıktı.

Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan perukacıların (peruk yapan kişi) yüzünü güldürdü. Günlük aksesuar kullanımının yanı sıra kanser ya da başka hastalıktan dolayı saçı dökülen kadınların güzel görünüme kavuşması için günlerce emek harcayıp peruk yapan perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor. Yetenek ve el becerisiyle usta-çırak ilişkisinde uzun yıllarda yetişen perukacı mesleğinin son temsilcileri, bugünlerde tezgahlarındaki az sayıdaki Türk saçına ilave yurt dışından sipariş ettikleri Türk tipine yakın saçlarla zanaatlarını sürdürüyor.

Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor

SAÇLARINI KUAFÖR YÖNLENDİRMESİYLE SATIYORLAR

Çalışmak için gittiği yıllarda İstanbul'da tanıştığı perukacılardan öğrendiği mesleği Antalya'da 20 yıldır sürdüren Özgür Demir, eskiden daha kolay saç temin ettiklerini anlattı. Geçmişte 'saççı' olarak tanınan kişilerin Anadolu'yu gezerek köylerde yaşayan kadınlardan satın aldığı saçları perukçulara sattığını anlatan Demir, son yıllarda saçcıların azaldığını, genellikle kuaförlerin yönlendirmesiyle saçını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduklarını söyledi. Demir, doğal saç temininin zorlaşmasında; değişen kent yaşamı, farklı saç stillerinden dolayı kadınların geçmişteki kadar uzun saç tercih etmemesi ve boya, kına kullanımının artması gibi nedenlerin de yer aldığını söyledi.

Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor

TÜRK TİPİ SAÇ KİLOSU 10 BİN LİRA

Saçlarını boyamak istemeyen kadınların ya da aksesuar olarak günlük kullanım için kaynak, çıtçıt ya da peruk tercihindeki artışla son dönemde satışlarının arttığını vurgulayan Demir, kemoterapi hastası ya da başka hastalıktan saçı dökülenlere de yoğun şekilde peruk sattıklarını anlattı. Aksesuar ya da çıtçıt, kaynak, postiş için genellikle ithal saç kullandıklarından bahseden Demir, "Peruk yaparken Türk saçı tercih ediyoruz. Türk saçı kalın telli yapısıyla daha doğal. Türk saçının yumuşak dokusu, kalın telli olması nedeniyle saç yıpranmıyor ve güzel görünümüyle tercih ediliyor. Dünyada da çok kaliteli bir saçtır. Eskisi kadar bulamadığımız için Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyoruz" diye konuştu.

Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor

PERUK FİYATI 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bir peruk yapımında 200- 250 gram saç kullanıldığını belirten Demir, "Bir kadının 40 santimetre uzunluğu saç kesiminden yaklaşık 200-250 gram saç elde ediyoruz. Doğal, boyasız ve kınasız saç tercih ediyoruz. Görünüm değişikliği için uzun saçını kestiren kadınlar kuaförlerin yönlendirmesiyle saçlarını satıyor. Bazıları da ihtiyaçlarını karşılamak için kestirdiği saçı satmayı tercih ediyor. 5 saatte peruk yapıyoruz. Yaptığımız perukları 2 bin 500 liradan satıyoruz. Yapımı daha fazla emek isteyen tığ işlemeli perukların fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor" dedi.

Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor
Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor
Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor
Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor
Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor
Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor
Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor

Kanser, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Perukçular Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor - Son Dakika Ekonomi


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