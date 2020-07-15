200 İHA ile "15 Temmuz" temalı ışık gösterisi - Son Dakika

200 İHA ile "15 Temmuz" temalı ışık gösterisi

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 200 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 200 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, drone'lar ile Türk bayrağı çizilirken '15 Temmuz' ve 'milletin zaferi' yazıldı.


15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yıl dönümünde çeşitli noktalarda düzenlenen etkinliklerle anılmaya devam ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. İstanbul Boğazı'nda Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz" temalı ışık gösterisi gerçekleştirdi. Görsel şölen oluşturan ışık gösterisi, vatandaşlardan yoğun ilgi ve beğeni topladı. Etkinlik kapsamında 200 drone ile Türk bayrağı çizilirken, '15 Temmuz' ve 'milletin zaferi' yazıları yazıldı. - İSTANBUL

İnsansız Hava Aracı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 200 İHA ile '15 Temmuz' temalı ışık gösterisi - Son Dakika
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