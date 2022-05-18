200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar - Son Dakika
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200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar

18.05.2022 01:40

200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılarKOCAELİ Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar

KOCAELİ Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı.

Olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi üzerinde bulunan Gürbüz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kilo problemi olan H.I., bir süre önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.I., yürüyemediği için ambulansla evine getirildi. H.I. evine giremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı.

200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar
200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar
200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar
200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar - Son Dakika


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