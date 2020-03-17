200 kilogramlık köpek balığı ile fotoğraf yarışı - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinin açıklarında balıkçı Ali Cengiz'in ağına 200 kilogram ağırlığında 3 metre boyunda 'sapan' cinsi köpek balığı takıldı. Adana Balıkçılar Çarşısı'nda sergilenen köpek balığına vatandaşlar yoğun ilgi gösterip fotoğraf çekildi.



Kentte balıkçılık yapan Ali Cengiz, ekibiyle birlikte sabah saatlerinde Karataş ilçesinin açıklarına balık tutmaya gitti. Teknesinde ağı denize bırakan Cengiz, ağın güçlü bir şekilde aşağı çekildiğini fark etti. Bunun üzerine motorla ağı toplayan Cengiz ve ekibi bölgede az rastlanan 'sapan' cinsi 200 kilogram ağırlığında 3 metre uzunluğunda köpek balığına denk geldi. Balıkçılar ağlarına takılan köpek balığını görünce şaşkına uğradı.



Balıkçı teknesiyle Karataş Limanı'na çıkarılan köpek balığı oradan da Adana Balıkçılar Çarşısı'na getirildi. Çarşıda balığı görenler büyük ilgi gösterirken başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar 3 metrelik köpek balığı ile fotoğraf çektirdi.



"Kesip, dilimleyerek satacağız"



Balıkçı Ali Cengiz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede köpek balığına az rastlandığını belirterek, "Ortalama 200 kilogram bu balık. Karataş'ın açıklarında yakalandı. Bugün sabah geldi. 3 metre boyunda. Bunu kesip, dilimleyerek satacağız. Kilogram fiyatı 20 lira. Kanser olmayan tek canlı köpek balığıdır ve çok lezzetlidir. Bu insan çabasıyla çıkmaz. Makineyle çıktı bu. Bu mevsimlerde nadir çıkar köpek balığı. Vatandaşın da ilgisini çok çekti. Gelip fotoğraf çekilenler oldu" diye konuştu.



Yaklaşık 2 saat çarşıda sergilenen köpek balığı daha sonra parçalanmak üzere başka bir yere götürüldü. - ADANA