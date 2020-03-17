200 kilogramlık köpek balığı ile fotoğraf yarışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 200 kilogramlık köpek balığı ile fotoğraf yarışı - Son Dakika

200 kilogramlık köpek balığı ile fotoğraf yarışı

6 saat önce

Adana'nın Karataş ilçesinin açıklarında balıkçı Ali Cengiz'in ağına 200 kilogram ağırlığında 3 metre boyunda 'sapan' cinsi köpek balığı takıldı.

200 kilogramlık köpek balığı ile fotoğraf yarışı, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesinin açıklarında balıkçı Ali Cengiz'in ağına 200 kilogram ağırlığında 3 metre boyunda 'sapan' cinsi köpek balığı takıldı. Adana Balıkçılar Çarşısı'nda sergilenen köpek balığına vatandaşlar yoğun ilgi gösterip fotoğraf çekildi.


Kentte balıkçılık yapan Ali Cengiz, ekibiyle birlikte sabah saatlerinde Karataş ilçesinin açıklarına balık tutmaya gitti. Teknesinde ağı denize bırakan Cengiz, ağın güçlü bir şekilde aşağı çekildiğini fark etti. Bunun üzerine motorla ağı toplayan Cengiz ve ekibi bölgede az rastlanan 'sapan' cinsi 200 kilogram ağırlığında 3 metre uzunluğunda köpek balığına denk geldi. Balıkçılar ağlarına takılan köpek balığını görünce şaşkına uğradı.


Balıkçı teknesiyle Karataş Limanı'na çıkarılan köpek balığı oradan da Adana Balıkçılar Çarşısı'na getirildi. Çarşıda balığı görenler büyük ilgi gösterirken başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar 3 metrelik köpek balığı ile fotoğraf çektirdi.


"Kesip, dilimleyerek satacağız"


Balıkçı Ali Cengiz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede köpek balığına az rastlandığını belirterek, "Ortalama 200 kilogram bu balık. Karataş'ın açıklarında yakalandı. Bugün sabah geldi. 3 metre boyunda. Bunu kesip, dilimleyerek satacağız. Kilogram fiyatı 20 lira. Kanser olmayan tek canlı köpek balığıdır ve çok lezzetlidir. Bu insan çabasıyla çıkmaz. Makineyle çıktı bu. Bu mevsimlerde nadir çıkar köpek balığı. Vatandaşın da ilgisini çok çekti. Gelip fotoğraf çekilenler oldu" diye konuştu.


Yaklaşık 2 saat çarşıda sergilenen köpek balığı daha sonra parçalanmak üzere başka bir yere götürüldü. - ADANA

ali cengiz, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek         
21:19
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı         
21:06
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı         
19:14
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi         
19:12
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı         
19:06
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti         
18:18
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı         
17:59
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 15:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 200 kilogramlık köpek balığı ile fotoğraf yarışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]