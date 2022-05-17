200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı

17.05.2022 09:37
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı

Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı.

Olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi üzerinde bulunan Gürbüz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kilo problemi olan H.I., bir süre önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.I., yürüyemediği için ambulansla evine getirildi. H.I. evine giremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı. - KOCAELİ

200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı

YORUMLAR
500
Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı Onun yaşamı çok ağır Onun yaşamı çok ağır

İtfaiye, Kocaeli, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı - Son Dakika


Son Dakika
15:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...
15:37 Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:53:21. #1.12#
SON DAKİKA: 200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement