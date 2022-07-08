Hırsızların cesareti, mal sahibini hayran bıraktı: 200 kiloluk jeneratörü sürükleyerek çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızların cesareti, mal sahibini hayran bıraktı: 200 kiloluk jeneratörü sürükleyerek çaldılar

08.07.2022 13:14

Hırsızların cesareti, mal sahibini hayran bıraktı: 200 kiloluk jeneratörü sürükleyerek çaldılar Kocaeli'de 2 şahıs, sabah erken saatlerde fırına ait 30 bin TL değerindeki jeneratörü sürükleyerek çaldı.

Hırsızların cesareti, mal sahibini hayran bıraktı: 200 kiloluk jeneratörü sürükleyerek çaldılar

KOCAELİ - Kocaeli'de 2 şahıs, sabah erken saatlerde fırına ait 30 bin TL değerindeki jeneratörü sürükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, fırın sahibi hırsızların cesaretine hayran kaldı.

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. 2 hırsız, fırıncıların içerde çalışmasını fırsat bilerek kapının önünde bulunan 30 bin TL değerindeki jeneratörü büyük bir titizlikle bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 150-200 kilo ağırlığında olan jeneratörü sürükleyerek motosiklete yükleyen 2 şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızların jeneratörü çalma anı ve pes etmemesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ben hırsızlara hayran kaldım"

Olaydan dolayı şaşkın olan fırın sahibi Halil İbrahim Gür, "Ben adamların cesaretine hayran kaldım. Elemanlarım içerde çalışırken jeneratörü çalmışlar. 150-200 kilo civarındaydı, hafif bir şey değildi, el çantası da değildi, ancak koca jeneratörü alıp motosiklete yüklemiş ve götürmüşler. Sanki babasının malıymış gibi alıp götürüyorlar. Bu bayram arifesinde elektrikler kesilirse mağdur olacağız. Jeneratörün fiyatı 32 bin TL civarındaydı. Ben para kısmında değilim ama makinemi istiyorum. Polis ekiplerinin hırsızları yakalaması için şikayetlerimizi yaptık" dedi.

"Elektrikler kesilse mağdur olacaklar"

Mahalle sakini Hasan Kardeş, "15-20 senedir bu sokakta oturuyorum, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. Fırının jeneratörünü gece saat 5 sıralarında 2 kişi çalmış. Bayram dolayısıyla fırınlar kapalı olacak, şimdi elektrikler kesilse mağdur olacaklar, ekmek çıkaramayacaklar. Jeneratörün fiyatı da pahalı, ortalama 30 bin TL'ymiş çaldıkları ürün" diye konuştu.

YORUMLAR
500
BETON MİKSERİNDEN KOPAN 200 KİLOLUK PARÇA İŞÇİNİN BAŞINA DÜŞTÜ BETON MİKSERİNDEN KOPAN 200 KİLOLUK PARÇA İŞÇİNİN BAŞINA DÜŞTÜ 1 ton 200 kiloluk 'Kral' alıcısını bekliyor 1 ton 200 kiloluk 'Kral' alıcısını bekliyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların cesareti, mal sahibini hayran bıraktı: 200 kiloluk jeneratörü sürükleyerek çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:09:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızların cesareti, mal sahibini hayran bıraktı: 200 kiloluk jeneratörü sürükleyerek çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement