Son Dakika Haberleri: 200 Kiloluk Kalasın Altında Kalan İşçi Ölümden Döndü

200 Kiloluk Kalasın Altında Kalan İşçi Ölümden Döndü

10 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sunta fabrikasında bir işçinin üzerine 200 kiloluk kalas devrildi.

200 Kiloluk Kalasın Altında Kalan İşçi Ölümden Döndü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sunta fabrikasında bir işçinin üzerine 200 kiloluk kalas devrildi. Yaralan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl OSB 1. Cadde'de bir sunta fabrikasında meydana geldi. 46 yaşındaki Abdurrahim K.'nin üzerine çalıştığı sırada yaklaşık 200 kiloluk kalas devrildi. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:45 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, İşçi, 3. Sayfa
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