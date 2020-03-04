200 kilometrelik sınıra uzanan umut yolcuları - Son Dakika

Edirne'nin 200 kilometrelik Türkiye- Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri bölgesindeki 25 sınır köyüne akın eden binlerce göçmenin umut yolculuğu ilk günkü gibi kararlılıkla ve azimle sürüyor.



Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce göçmenin sayısı her geçen gün artıyor.



Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bulunan tellerden atlayarak Yunanistan'a geçmeyi başaran binlerce göçmenin yanı sıra, Pazarkule'de tampon bölgede bekleyenlerin sayısı da Yunanistan'ın sınır kapısını açma umuduyla sürekli artıyor.



Pazarkule'de gazetecilerin bekleyişlerini sürdürdüğü yaklaşık bir kilometrelik mesafeden an itibariyle silah sesleri yükselirken, göçmenler bir diğer geçiş güzergahları olan Edirne'nin 25 sınır köyünden Yunanistan'a geçişlerini sürdürmek için girişimlerde bulunuyor. Engelli göçmenlerin, bebekli ve çocuklu ailelerin de yer aldığı göçmen gruplarında Edirne'ye akınlar sürüyor. - EDİRNE