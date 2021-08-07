200 kişilik Azerbaycan ekibi Çine'ye geldi - Son Dakika

200 kişilik Azerbaycan ekibi Çine'ye geldi
Yangın söndürme çalışmalarına katılacaklar
AYDIN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 200 kişilik ekip Çine'ye geldi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisi'nden 200 kişilik ekip otobüslerle Çine'ye geldi. Çine Akçakoca yangınında görev yapacak ekip, yangın söndürme çalışmalarına katılacak.
Türkiye'deki yangınlarda Azerbaycan'dan toplam 710 kişi, 93 araç, 1 helikopter, bir amfibi uçak görev yapıyor.
Kaynak: İHA
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