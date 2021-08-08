200 kişilik Azerbaycan ekibi Çine'ye geldi - Son Dakika

Türkiye'deki yangınlarda Azerbaycan'dan toplam 710 kişi, 93 araç, 1 helikopter, bir amfibi uçak görev yapıyor. - AYDIN

CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası

Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı

Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti