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200 kişilik ekip kayıp genci arıyor

36 dakika önce

Tunceli'de Munzur Çayı kıyısında cep telefonu ve şapkası bulunan genç, Elazığ'dan gelen balık adamlar dahil 200 kişilik ekip tarafından aranıyor.

200 kişilik ekip kayıp genci arıyor, System.String[]
Tunceli'de Munzur Çayı kıyısında cep telefonu ve şapkası bulunan genç, Elazığ'dan gelen balık adamlar dahil 200 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Dün Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde hayvanları otlatmaya götüren 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama yapan AFAD ekipleri, Munzur Çayı kıyısında kayıp şahsa ait cep telefonu ve şapka buldu. Bölgede arama yapan ekipler, su debisinin yüksek olması ve karanlığın çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmasına ara verdi. Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla bugün sabah saatlerinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden 4 kişilik balık adam, devam eden çalışmalara destek amacıyla Tunceli'ye gelerek Munzur Çayı'nda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıp genci arama çalışmalarına balık adamların yanı sıra Tunceli AFAD, UMKE ekipleri, jandarma ve gönüllülerden oluşan 200 kişilik ekip destek veriyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, 15 Haziran'da Afet Yönetim Merkezine yapılan Ovacık yolu Yoncalık köyü mevkiinde bir vatandaşın kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk ettiklerini söyledi. Munzur Çayı kenarında kayıp vatandaşa ait cep telefonu, şapka gibi malzemeler bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bu durum üzerine Tunceli Valimiz Tunceli Sonel'in talimatıyla AFAD Başkanlığı ile görüşüldü. Bugün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden ekip geldi. Şu anda AFAD, UMKE ekipleri, sivil AFAD gönüllü ekipleri ve jandarmamızla bölgede yaklaşık 200 personelimizle 20 kilometrelik alanda arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar kayıp gence ulaşılamadığı öğrenildi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa
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