200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika

200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

14.12.2020 15:21
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı, System.String[]

Antalya'da aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen yaklaşık 200 kişinin yaşadığı sitede 70'e yakın vatandaş ve hayvanları mahsur kaldı.

Antalya'da aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen yaklaşık 200 kişinin yaşadığı sitede 70'e yakın vatandaş ve hayvanları mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla güvenli bölgeye taşınırken, yaşlı bir kadın " Halimize bak" diyerek gözyaşı döktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iki gün önce turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya'da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi. Aşırı yağış kent genelini olumsu yönde etkilerken, çoğu evde su baskınları yaşandı. Güzeloba Mahallesi Yasin Sokak'ta 200 vatandaşın yaşadığı bir sitenin etrafı yağış nedeniyle adeta göle döndü. Evlerinden çıkamayan vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri sevk edildi. Zemin katları suyla dolmuş evlerde üst katlara çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar, ekiplerinin yardımıyla evlerinden alınıp su taşmış bir kanalın üstünden kepçe yardımıyla güvenli bölgeye alındı. Vatandaşların yanı sıra evlerden evcil hayvanlar da yine ekipler sayesinde kurtarıldı. Şu ana kadar 20'ye yakın vatandaşın kurtarıldığı bölgede çalışmalar devam ederken, vatandaşların yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

Sahibini görünce kanala atladı

Çalışmalar sırasında evde mahsur kalan sahibinin kurtarıldığını gören bir köpek, taşan su kanalına atlayıp karşıya geçmek istedi. Akıntıya kapılıp bir anda suyun içinde kalan köpek, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

"Halimize bak"

Kurtarılan vatandaşların yaşadıkları korku yüzüne yansıdı. Kepçeyle kanalın üstünden güvenli bölgeye getirilen yaşlı bir kadın, "20'nci yüzyılda yaşıyoruz. Halimize bak" diyerek gözyaşı döktü.

"Bu tip yağışlara hazırlıklı olmamız lazım"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Uysal bölgenin 30 yıldır imara açık bölge olduğunu ancak altyapı sorunlarının çözülmüş olmadığını belirterek, "En yoğun şekilde sahadayız. 30 yıldır imara açık bölge ama alt yapı sorunlarımız çözülmüş değil. Bunun verdiği sıkıntılar. Bu tip yağışlara hazırlıklı olmamız lazım. Önümüzdeki yıllarda Antalya'mızın hızla yağmur suyu alt yapısını tamamlaması lazım. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi. - ANTALYA

200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika


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