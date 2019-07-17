200 lira alacağı olan gencin babasını vurup, annesini rehin aldı (2)
2 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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