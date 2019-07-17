Son Dakika Haberleri: 200 lira alacağı olan gencin babasını vurup, annesini rehin aldı (2)
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200 lira alacağı olan gencin babasını vurup, annesini rehin aldı (2)

2 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

200 lira alacağı olan gencin babasını vurup, annesini rehin aldı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ramazan Demir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
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