200 lira alacağını istedi, 5 saat boyunca dayak yedi (2) - Son Dakika

'4 BİN LİRA ÇALDI' İDDİASI

Afyonkarahisar'da Şükrü Can K.'yi, 200 lira alacağını isteyince 5 saat boyunca dövdüğü iddia edilen A.A. ve A.S., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren A.A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran A.A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, uyandıklarında araçtaki paranın yerinde olmadığını görünce Şükrü Can K.'nin üzerini aradıklarını ve paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri A.A. ile A.S.'nin çırağı Y.A'nın da ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.