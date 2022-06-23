200 LİRA DOLANDIRDI; 20 KATINI GERİ ÖDEDİ - Son Dakika
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200 LİRA DOLANDIRDI; 20 KATINI GERİ ÖDEDİ

23.06.2022 10:48
200 LİRA DOLANDIRDI; 20 KATINI GERİ ÖDEDİ

KADIKÖY, Göztepe'de otomobilini park edeceği sırada başka otomobile çarpan öğretim görevlisi M.A., uçağını kaçırmamak için hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle 'Zararınızı karşılamak istiyorum.

KADIKÖY, Göztepe'de otomobilini park edeceği sırada başka otomobile çarpan öğretim görevlisi M.A.,  uçağını kaçırmamak için hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle 'Zararınızı karşılamak istiyorum. Beni arayın.' yazılı not bıraktı. Hasarlı otomobil kendisine aitmiş gibi notu bırakan M.A.'yı arayan Selami K., 200 TL para istedi. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açılan Selami K., uzlaştırma ile 4 bin TL tazminat ödemeyi  kabul etti. Soruşturma takipsizlik kararıyla kapandı.

Göztepe'de geçtiğimiz yıl aralık ayında, otomobiliyle hastaneye giden öğretim görevlisi M.A., park edeceği sırada bir başka otomobile çarptı. Uçağını kaçırmamak için acele eden M.A., hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle birlikte 'Zararınızı karşılamak istiyorum, beni arayın' yazılı not bıraktı.

"SİZİN GİBİ İNSANLAR KALDI MI BU ÜLKEDE"

Tesadüfen notu gören Selami K., iletişim numarasına mesaj göndererek, kendisini hasar gören otomobilin sahibi olarak tanıttı. Selami K. zararının 200 TL olduğunu, giderilmesini istediğini yazdı. M.A. da otomobilinin ruhsat fotoğrafını göndermesini istedi. O sırada uçağa yetişmek için acele eden M.A., gönderilen ruhsat fotoğrafını dikkatli inceleyemedi. Otomobilin sahibi olduğunu düşünerek 200 TL gönderdi. Selami K., parayı aldıktan sonra M.A.'ya "Teşekkür ederim beyefendi, sizin gibi insanlar kaldı mı bu ülkede" şeklinde mesaj gönderdi.

"İHTİYACIM VARDI, PİŞMANIM"Daha sonra fotoğrafı inceleyen M.A., ruhsatın farklı bir otomobile ait olduğunu fark etti. Selami K.'dan gönderdiği parayı geri isteyen M.A., telefonunun engellendiğini fark etti. Avukatı Bilal Furkan Şimşek'in hazırladığı dilekçeyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan Selami K., suçlamayı kabul ederek "O dönem paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir şey yaptım, pişmanım. M.A. kabul ederse bana gönderdiği 200 TL'yi kendisine gönderebilirim, uzlaşmak istiyorum" dedi.

4 BİN LİRA ÖDEYİNCE TARAFLAR UZLAŞTISavcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Selami K. 4 bin TL tazminat ödeyerek, M.A. ile uzlaştı. Dosyaya takipsizlik kararı verildi. DHA'ya konuşan M.A.'nın avukatı Bilal Furkan Şimşek, müvekkilinin gönderdiği para için değil, iyi niyetinin suistimal edilmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, Selami K.'nın dolandırdığı miktarın 20 katını ödemesi karşılığında uzlaşma sağlandığını belirtti. Avukat Şimşek, müvekkilinin parayı gönderirken açıklama kısmına, aracın plakasını yazmasının ise soruşturma için önemli bir delil olduğunu da ifade etti.

Görüntü dökümü------------------------Cep telefonu görüntüsü: -Avukat Bilal Furkan Şimşek'in röportajı-Selami K.'nın fotoğrafı-Selami K. ile M.A.'nın mesajları


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200 LİRA DOLANDIRDI; 20 KATINI GERİ ÖDEDİ - Son Dakika

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