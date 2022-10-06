Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi - Son Dakika
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Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi

06.10.2022 14:22
Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi

200 Megapiksel ana kameraya sahip Infinix Zero Ultra ve OIS destekli özçekim kamerası bulunan Infinix Zero 20 ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, yeni 200 Megapiksel kameraya sahip 12T Pro modelini tanıttı. Bugün ise aynı sensörü kullanan Infinix Zero Ultra ve Zero 20 isimli uygun fiyatlı kardeşi ortaya çıktı. İşte Infinix Zero Ultra ve Zero 20 özellikleri…

200 Megapiksel Infinix Zero Ultra özellikleri ve fiyatı!

Infinix Zero Ultra modelinde Motorola Edge 30 Ultra ve Xiaomi 12T Pro'da gördüğümüz Samsung'un 1/1.22 inç boyutundaki HP1 sensörü bulunuyor. Tabii cihazlar arasında kullanılan lenslerden kaynaklı bir kalite farkı olsa da bu sensörün kendini kanıtladığını söyleyebiliriz.

Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi

Infinix Zero Ultra özelliklerine yakından baktığımızda ise MediaTek'in Dimensity 920 işlemcisini kulandığını ve 4500 mAh boyutundaki çift hücreli bataryasını 0'dan 100'e yalnızca 12 dakikada dolum yapmasını sağlayan 180W gücündeki Thunder Charge özelliğine sahip olduğunu görüyoruz.

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Cihazın ön tarafında baktığımızda ise Full HD çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 900 nit parlaklığa sahip 6.8 inç AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. Ayrıca delik ekran tasarımını kullandığını belirtelim. Arka tarafta ise sade bir tasarım ve kamera adası üzerinde 3 lens bulunuyor.

Kamera özellikleri ile öne çıkan bu cihaz 4K 30 fps video kaydı yapabilen 200 Megapiksel ana kameraya sahip. Hemen yanında ise 13 Megapiksel geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörüne sahip. Ön tarafta yer alan özçekim kamerası ise 32 Megapiksel.

Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi

Son olarak, cihazın Android 12 tabanlı Infinix XOS 12 ile kutudan çıktığını belirtelim. Infinix Zero Ultra modelinin fiyatı ise 520 dolar. Bu da ülkemizde vergiler dahil 19 bin TL altından satışa çıkacağına işaret ediyor.

Ön kamerasında OIS olan Infinix Zero 20 özellikleri ve fiyatı!

Infinix Zero 20 ise ne özellikleri ne de tasarımı ile Ultra modeli kadar iddialı değil. Fakat aynı ailenin üyesi oldukları net bir şekilde anlaşılıyor. MediaTek Helio G99 işlemcisini kullanan cihazın ön tarafında Full HD çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç boyutunda AMOLED panel kullanan bir ekran bulunuyor.

Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi

Cihazın ön tarafında baktığımızda damla çentikli sadece bir tasarım görüyoruz. Fakat burada yer alan 60 Megapiksel özçekim kamerası sektörde bir ilk olan OIS desteğini getiriyor. Ayrıca 2K'da 30 fps kayıt yapabiliyor. Odaklanılan ana müşteri grubu ise içerik üreticileri.

Arka kamera adasına baktığımızda ise Samsung'un yine amiral gemilerinde kullandığı 108 Megapiksel ISOCELL HM2 sensörünün yer aldığını görüyoruz. Buna ek olarak 13 Megapiksel geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü bulunuyor.

Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi

Batarya tarafında ise abisinin gerisinde kalıyor. Zira 4.500 mAh boyutundaki pili 45W hızında hızlı şarjı destekliyor. Yazılım tarafında ise Android 12 tabanlı Infinix XOS 12 ile kutudan çıktığını belirtelim. Infinix Zero 20 fiyatı ise 460 euro. Bu da ülkemizde 16 bin ila 17 bin TL aralığında satılacağına işaret ediyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Motorola, Samsung, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Önde OIS, arkada 200 Megapiksel! Infinix'ten uygun fiyatlı amiral gemisi - Son Dakika

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