200 Metre Genişliğinde Çığ Düştü
1 saat önce
POLİS yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lofoten Adaları'nda yer alan Durmaalstind Dağı'ndan, 200 metre genişliğinde çığ düştüğünü belirtti.
POLİS yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lofoten Adaları'nda yer alan Durmaalstind Dağı'ndan, 200 metre genişliğinde çığ düştüğünü belirtti. Yetkililer, dağın eteğinde bir yolda inşaat makinelarinde oturan iki kişinin, çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini kaydetti. Norveç'te Tromsoe yakınlarında ocak ayında çığ düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:17
Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler
Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı
Kızdığı Arkadaşını 'Telefonumu Gasbetti' Diye Şikayet Etti