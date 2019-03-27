Son Dakika Haberleri: 200 Metre Genişliğinde Çığ Düştü

200 Metre Genişliğinde Çığ Düştü

1 saat önce

POLİS yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lofoten Adaları'nda yer alan Durmaalstind Dağı'ndan, 200 metre genişliğinde çığ düştüğünü belirtti.

200 Metre Genişliğinde Çığ Düştü, System.String[]
POLİS yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lofoten Adaları'nda yer alan Durmaalstind Dağı'ndan, 200 metre genişliğinde çığ düştüğünü belirtti. Yetkililer, dağın eteğinde bir yolda inşaat makinelarinde oturan iki kişinin, çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini kaydetti. Norveç'te Tromsoe yakınlarında ocak ayında çığ düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:17 

Polis, Güncel
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