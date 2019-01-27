Son Dakika Haberleri: 200 Metreden Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

200 Metreden Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

30 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir pikap tarzı araç yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağı uçtu.

200 Metreden Şarampole Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir pikap tarzı araç yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağı uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan ve yaralan 2 kişi ekiplerin zorlu çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Olay, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ABD 500 plakalı pikap tarzı araç etkili olan sisin de etkisiyle yol sandığı yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole uçtu. Şarampole uçan sürücü Mustafa Ö. ve araçta bulunan Dilek Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin sisli havada zorlu uğraşları sonucu yaralılar araçtan kurtarıldı. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet silah bulundu. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Sakarya, Serdivan, 3. Sayfa
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