200 Metreden Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
30 dakika önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir pikap tarzı araç yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağı uçtu.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde bir pikap tarzı araç yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağı uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan ve yaralan 2 kişi ekiplerin zorlu çalışmaları sonrasında kurtarıldı.
Olay, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ABD
500 plakalı pikap tarzı araç etkili olan sisin de etkisiyle yol sandığı yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole uçtu. Şarampole uçan sürücü Mustafa Ö. ve araçta bulunan Dilek Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin sisli havada zorlu uğraşları sonucu yaralılar araçtan kurtarıldı. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet silah bulundu. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
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